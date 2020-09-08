Харківщина на другому місці в країні за кількістю померлих за добу від китайського вірусу

Згідно з даними системи моніторингу РНБО України, за минулу добу в Харківській області лабораторно підтвердили 230 нових випадків вірусу. Двоє людей одужали, ще шестеро-померли.

Станом на 8 вересня, за час пандемії в регіоні всього зафіксовано 11202 випадки COVID -19. 3454 людини одужали, 241-померли.

Раніше ми писали, що нещодавно голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що Харків вже через тиждень може опинитися в "червоній" карантинній зоні

Також Кучер заявив, що в разі потрапляння в "червону" зону, влада Харкова буде змушена зупинити весь громадський транспорт.

"Я наполягав, наполягаю і буду наполягати на тому, що найбільша кількість захворювань і контактів - саме в міському транспорті. Якщо ми потрапимо в» червону " зону, змушені будемо зупинити весь транспорт. У мене питання: ми хочемо цього? Ні, не хочемо. Чому тоді так, на мій погляд, слабо реагують органи місцевого самоврядування? Всі повинні розуміти, що це спільна відповідальність, я повинен бачити зворотний зв'язок і реакцію на те, що відбувається», - сказав голова ОДА.

Харків'яни неоднозначно сприйняли таку новину.

"Транспорт-це не вихід. Краще в медицині порядок наводите.Вони взялися зараз в такий час за бордюри на дорогах міняти.Може це і треба,але я вважаю не першорядно.Краще подумали б про ліжка в лікарнях і про те, кому лікувати харків'ян", " нерозумно! Маски і дистанція, а в Харкові бардак, в маршррутках їздять без масок, товпляться, чхають на близькій відстані", " Правильно! Дуже багато хворих ходить по місту! Хто не зіткнувся з цим зрозуміти не зможе! Тому правильне рішення", "ще одного карантину люди вже не переживуть сново вдома сидіти через те що на роботу дістатися не можна зголодну здихати,всі виплати скасували щоб люди підсохли все це спеціально зроблено", - пишуть українці в мережі.

До слова, харків'ян готують до "червоної" зони, заява Кучера.

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