Харьковщина на втором месте в стране по количеству умерших за сутки от китайского вируса

Согласно данным системы мониторинга СНБО Украины, за прошлые сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 230 новых случаев вируса. Два человека выздоровели, еще шестеро - скончались.

По состоянию на 8 сентября, за время пандемии в регионе всего зафиксировано 11202 случая COVID-19. 3454 человека выздоровели, 241 - скончались.

Ранее мы писали, что недавно председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что Харьков уже через неделю может оказаться в «красной» карантинной зоне

Также Кучер заявил, что в случае попаданич в "красную" зону, власти Харькова будут вынуждены остановить весь общественный транспорт.

«Я настаивал, настаиваю и буду настаивать на том, что наибольшее количество заболеваний и контактов - именно в городском транспорте. Если мы попадем в «красную» зону, вынуждены будем остановить весь транспорт. У меня вопрос: мы хотим этого? Нет, не хотим. Почему тогда так, на мой взгляд, слабо реагируют органы местного самоуправления? Все должны понимать, что это общая ответственность, я должен видеть обратную связь и реакцию на происходящее», - сказал глава ОГА.

Харьковчане неоднозначно восприняли такую новость.

"Транспорт -это не выход.Лучше в медицине порядок наводите.Они взялись сейчас в такое время за бордюры на дорогах менять.Может это и надо,но я считаю не первостатейно.Лучше подумали б о койках в больницах и о том, кому лечить харьковчан", "Глупо! Маски и дистанция,а в Харькове бардак,в маршррутках ездят без масок,толпятся,чихают на близком расстоянии", "Правильно! Очень много больных ходит по городу! Кто не столкнулся с этим понять не сможет! Поэтому правильное решение", " Ещё одного карантина люди уже не переживут сново дома сидеть из за того что на работу добраться нельзя сголоду здыхать,все выплаты отменили чтоб люди подсохли все это специально сделано", - пишут украинцы в сети.

К слову, харьковчан готовят к "красной" зоне, заявление Кучера.

Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.

Также Politeka писала, что охрана харьковского парка зверски избила студентов, фото.