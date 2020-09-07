Президент Володимир Зеленський після поїздки на Харківщину зазначив, що регіон має стати своєрідною українською Кремнієвою долиною

Про це Зеленський написав у своєму телеграм-каналі.

"Харків часто називають студентською та науковою столицею. Наше завдання-зробити Регіон ще й столицею оборонпрому, машинобудування та IT, своєрідною українською Кремнієвою долиною", - зазначив президент.

Раніше ми писали, що в президенту України Володимиру Зеленському поставили незручне питання під час робочої поїздки до Харкова.

Президент побував на відкритті навчального комплексу в Пісочині та дитячого садка в Южному, раніше з вертольота оглянув будівництво доріг.

Пізніше приїхав на прес-конференцію, на яку запізнився. Там журналісти запитали у президента, чому він приїжджає на відкриття об'єктів, які починали будувати за бюджетні гроші під час попередньої влади.

Президент не розгубився і пообіцяв закінчити всі об'єкти. "Ось і живіть на недобудованих об'єктах. Ми хочемо жити і будувати Україну? Мені добудовувати чи морозити харків'ян? Ми будуємо. Якщо ви не бачите... Ви можете їздити по хороших дорогах і говорити, що їх будував хтось, а добудував я. я буду вдячний вам і за це",-різко відповів Зеленський.

Крім того, у Харкові показали, наскільки ретельно готуються до приїзду Зеленського.

Як повідомляла Politeka, Зеленський екстрено вилетів до Харкова: що відомо про ситуацію.

Також Politeka писала, що на Харківщині спалахнула масштабна пожежа, кадри НП: "диверсію влаштували до приїзду президента".