В Чугуевском районе Харьковской области горит лес

Известно, что пожар произошел в лесу между поселками Калугино-Башкировка и Кочеток, сообщают харьковчане в сети.

"Вот это диверсию устроил кто-то к приезду Президента", - предполагают в телеграм-канале Харьков live.

Ранее мы писали, что харьковским школьникам раздали тонны политической рекламы

1 сентября Харьков заполонили изображения Геннадия Кернеса и логотипы партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков".

Изображение Кернеса вручали школьникам разных классов: в младших — на воздушных шарах и водяных раскрасках, в старших — на блокнотах, экосумках, браслетах и ручках.

Продукцию с политической рекламой, которую раздают в школах, массово публиковали пользователи соцсетей. К новому учебному году ученики получили подарки под брендом "Блок Кернеса — Успешный Харьков".

Напомним, в Харькове показали, насколько тщательно готовятся к приезду Зеленского.

Как сообщала Politeka, Зеленский экстренно вылетает в Харьков: что известно о ситуации.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.