Президент Владимир Зеленский после поездки на Харьковщину отметил, что регион должен стать своеобразной украинской Кремниевой долиной
Об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале.
"Харьков часто называют студенческой и научной столицей. Наша задача - сделать регион еще и столицей оборонпрома, машиностроения и IT, своеобразной украинской Кремниевой долиной", - отметил президент.
Ранее мы писали, что в президенту Украины Владимиру Зеленскому задали неудобный вопрос во время рабочей поездки в Харьков.
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Президент побывал на открытии учебного комплекса в Песочине и детского сада в Южном, ранее с вертолета осмотрел строительство дорог.
Позже приехал на пресс-конференцию, на которую опоздал. Там журналисты спросили у президента, почему он приезжает на открытие объектов, которые начинали строить за бюджетные деньги во время предыдущей власти.
Президент не растерялся и пообещал закончить все объекты. "Вот и живите на недостороенных объектах. Мы хотим жить и строить Украину? Мне достраивать или морозить харьковчан? Мы строим. Если вы не видите... Вы можете ездить по хорошим дорогам и говорить, что их строил кто-то, а достроил я. Я буду благодарен вам и за это", - резко ответил Зеленский.
Кроме того, в Харькове показали, насколько тщательно готовятся к приезду Зеленского.
Как сообщала Politeka, Зеленский экстренно вылетел в Харьков: что известно о ситуации.
Также Politeka писала, что на Харьковщине вспыхнул масштабный пожар, кадры ЧП: "диверсию устроили к приезду президента".