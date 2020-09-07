Президент Владимир Зеленский после поездки на Харьковщину отметил, что регион должен стать своеобразной украинской Кремниевой долиной

Об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале.

"Харьков часто называют студенческой и научной столицей. Наша задача - сделать регион еще и столицей оборонпрома, машиностроения и IT, своеобразной украинской Кремниевой долиной", - отметил президент.

Ранее мы писали, что в президенту Украины Владимиру Зеленскому задали неудобный вопрос во время рабочей поездки в Харьков.

Президент побывал на открытии учебного комплекса в Песочине и детского сада в Южном, ранее с вертолета осмотрел строительство дорог.

Позже приехал на пресс-конференцию, на которую опоздал. Там журналисты спросили у президента, почему он приезжает на открытие объектов, которые начинали строить за бюджетные деньги во время предыдущей власти.

Президент не растерялся и пообещал закончить все объекты. "Вот и живите на недостороенных объектах. Мы хотим жить и строить Украину? Мне достраивать или морозить харьковчан? Мы строим. Если вы не видите... Вы можете ездить по хорошим дорогам и говорить, что их строил кто-то, а достроил я. Я буду благодарен вам и за это", - резко ответил Зеленский.

Кроме того, в Харькове показали, насколько тщательно готовятся к приезду Зеленского.

Как сообщала Politeka, Зеленский экстренно вылетел в Харьков: что известно о ситуации.

Также Politeka писала, что на Харьковщине вспыхнул масштабный пожар, кадры ЧП: "диверсию устроили к приезду президента".