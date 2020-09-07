У Дергачах бунтують місцеві жителі

Жителі трьох вулиць, а це 150 будинків, вийшли на вулицю щоб протистояти відключенню газу.

У газовій службі повідомили, що це необхідно зробити, щоб перевірити магістраль на предмет витоку, і може зайняти до трьох тижнів.

"Люди обурені-попереду холоду, зараз консервація, та й елементарно як готувати їсти? Електроплити є у одиниць, при цьому місцевий трансформатор вибиває мало не кожен день!",- повідомляє телеграм-канал "Веха".

Поки домовилися почати перевірку газової трубу без відключення на 4 дні.

Раніше ми писали, що пікетувальників у центрі Харкова зігнали з газонів

Люди вмостилися на газонах і влаштували пікнік на знак протесту, заявивши, що втомилися від заборони ходити і сидіти на зелених зонах.

Харків'яни пояснили, що часто охоронці реагують на такі порушення правил саду Шевченка неадекватно і застосовують до відвідувачів силу.

"За 15 хвилин пікетувальники змушені були зійти з газонів", - заявив кореспондент видання "Об'єктив".

Відомо, що включилися поливні форсунки - більшість людей втекли від холодних струмків води, проте деяких це не зупинило - пікетувальники бігали під водою і продовжили співати пісні.

До слова, харків'ян готують до" Червоної " зони, заяву Кучера.

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