В Дергачах бунтуют местные жители
Жители трёх улиц, а это 150 домов, вышли на улицу чтобы противостоять отключению газа.
В газовой службе сообщили, что это необходимо сделать, чтобы проверить магистраль на предмет утечки, и может занять до трёх недель.
"Люди возмущены - впереди холода, сейчас консервация, да и элементарно как готовить кушать? Электроплиты есть у единиц, при этом местный трансформатор выбивает чуть ли не каждый день!", - сообщает телеграм-канал "Веха".
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Пока договорились начать проверку газовой трубу без отключения на 4 дня.
Ранее мы писали, что пикетчиков в центре Харькова согнали с газонов
Люди умостились на газонах и устроили пикник в знак протеста, заявив, что устали от запрета ходить и сидеть на зеленых зонах.
Харьковчане объяснили, что часто охранники реагируют на такие нарушения правил саду Шевченко неадекватно и применяют к посетителям силу.
"За 15 минут пикетчики вынуждены были сойти с газонов", - заявил корреспондент издание "Объектив".
Известно, что включились поливные форсунки - большинство людей убежали от холодных ручьев воды, однако некоторых это не остановило - пикетчики бегали под водой и продолжили петь песни.
К слову, харьковчан готовят к "красной" зоне, заявление Кучера.
Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.
Также Politeka писала, что охрана харьковского парка зверски избила студентов, фото.