В Дергачах бунтуют местные жители

Жители трёх улиц, а это 150 домов, вышли на улицу чтобы противостоять отключению газа.

В газовой службе сообщили, что это необходимо сделать, чтобы проверить магистраль на предмет утечки, и может занять до трёх недель.

"Люди возмущены - впереди холода, сейчас консервация, да и элементарно как готовить кушать? Электроплиты есть у единиц, при этом местный трансформатор выбивает чуть ли не каждый день!", - сообщает телеграм-канал "Веха".

Пока договорились начать проверку газовой трубу без отключения на 4 дня.

Ранее мы писали, что пикетчиков в центре Харькова согнали с газонов

Люди умостились на газонах и устроили пикник в знак протеста, заявив, что устали от запрета ходить и сидеть на зеленых зонах.

Харьковчане объяснили, что часто охранники реагируют на такие нарушения правил саду Шевченко неадекватно и применяют к посетителям силу.

"За 15 минут пикетчики вынуждены были сойти с газонов", - заявил корреспондент издание "Объектив".

Известно, что включились поливные форсунки - большинство людей убежали от холодных ручьев воды, однако некоторых это не остановило - пикетчики бегали под водой и продолжили петь песни.

К слову, харьковчан готовят к "красной" зоне, заявление Кучера.

Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.

Также Politeka писала, что охрана харьковского парка зверски избила студентов, фото.