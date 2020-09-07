Харків'янка звинувачує охорону саду Шевченка у побитті своєї молодшої сестри і її хлопця

Про це Анастасія Бриль-Юзупкіна заявила у Фейсбуці.

"У моїй родині сталося нещастя. Мою молодшу сестру і її хлопця побили. Сталося це в туалеті парку Шевченка, ввечері, на очах у безлічі людей. Била Охорона парку, четверо амбалів і двоє молодих людей у чорних футболках з написом "Харків'янин", - повідомляє Анастасія Бриль-Юзупкіна.

Студенти Політеху Діана і Сергій гуляли в парку. Дівчині стало погано через проблеми зі здоров'ям і її почало нудити. Вони забігли в туалет, але через те що в жіночому була величезна черга, вони пішли в чоловічий.

Побачивши пару, яка забігла в кабінку, прибиральниця викликала охорону.

Пізніше охоронці почали стукати у двері і з матюками "просили" вийти.

Сергій відповів, що його дівчині погано і вони скоро вийдуть.

"Двері почали вибивати. Діану схопили за руки двоє хлопців у цивільному. На них були чорні футболки з написом "Харків'янин" і кепки. Вони почали витягувати її з кабінки заламавши руки. Один з них вдарив її коліном в живіт. Потім було кілька ударів по обличчю. Сергія повалила на підлогу і почала бити ногами Охорона парку", - повідомляє Анастасія Бриль-Юзупкіна.

Сергія побили, потім закрили в кабінці. Він кричав і просив, щоб його відпустили до його дівчини, тому що чув, як вона плакала. Потім його вивели на вулицю і посадили на лавку поруч з ридаючою Діаною. Хтось викликав поліцію і швидку. До приїзду поліції хлопці в чорному випарувалися.

"Видно не озброєним поглядом у Діани синці на обличчі і животі, а у Сергія розбите обличчя, вибиті зуби і дуже болить спина в області нирок", - заявила Анастасія.

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