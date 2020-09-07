НП на станції метро "Спортивна" в Харкові

Телеграм-канал "Харьков сейчас" повідомив, що жоден ескалатор не працює.

"Метро "Спортивна" виправдовує назву і влаштовує вранці всім пасажирам кардіо. Жоден ескалатор не працює", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ми писали, що пікетувальників у центрі Харкова зігнали з газонів.

Люди вмостилися на газонах і влаштували пікнік на знак протесту, заявивши, що втомилися від заборони ходити і сидіти на зелених зонах.

Харків'яни пояснили, що часто охоронці реагують на такі порушення правил саду Шевченка неадекватно і застосовують до відвідувачів силу.

"За 15 хвилин пікетувальники змушені були зійти з газонів", - заявив кореспондент видання "Об'єктив".

Відомо, що включилися поливні форсунки - більшість людей втекли від холодних струмків води, проте деяких це не зупинило - пікетувальники бігали під водою і продовжили співати пісні.

До слова, у Харкові показали, наскільки ретельно готувалися до приїзду Зеленського.

Як повідомляла Politeka, вогонь знищив село під Харковом, будинки перетворилися на попіл: є нова загроза.

Також Politeka писала, що на Харківщині спалахнула пожежа, кадри НП.