НП на станції метро "Спортивна" в Харкові
Телеграм-канал "Харьков сейчас" повідомив, що жоден ескалатор не працює.
"Метро "Спортивна" виправдовує назву і влаштовує вранці всім пасажирам кардіо. Жоден ескалатор не працює", - йдеться в повідомленні.
Спекотна мама Дана Балана показала, як зводить з розуму чоловіків: "Ооо, немає слів...", фото
Українців обклали податками і штрафами за житло, кому доведеться платити: "Щорічно по 25 тисяч гривень..."
"Наречена" Харламова вразила розмірами бюста в тісному топі: "Дуже сильно випирають"
Галкін, Кіркоров, Артур Пирожков та інші зірки, які знімалися в «Єралаші»: кумедні кадри з серіалу
Крім того, ми писали, що пікетувальників у центрі Харкова зігнали з газонів.
Люди вмостилися на газонах і влаштували пікнік на знак протесту, заявивши, що втомилися від заборони ходити і сидіти на зелених зонах.
Харків'яни пояснили, що часто охоронці реагують на такі порушення правил саду Шевченка неадекватно і застосовують до відвідувачів силу.
"За 15 хвилин пікетувальники змушені були зійти з газонів", - заявив кореспондент видання "Об'єктив".
Відомо, що включилися поливні форсунки - більшість людей втекли від холодних струмків води, проте деяких це не зупинило - пікетувальники бігали під водою і продовжили співати пісні.
До слова, у Харкові показали, наскільки ретельно готувалися до приїзду Зеленського.
Як повідомляла Politeka, вогонь знищив село під Харковом, будинки перетворилися на попіл: є нова загроза.
Також Politeka писала, що на Харківщині спалахнула пожежа, кадри НП.