ЧП на станции метро "Спортивная" в Харькове
Телеграм-канал "Харьков сейчас" сообщил, что ни один эскалатор не работает.
"Метро «Спортивная» оправдывает название и устраивает утром всем пассажирам кардио. Ни один эскалатор не работает", - говорится в сообщении.
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Кроме того, мы писали, что пикетчиков в центре Харькова согнали с газонов.
Люди умостились на газонах и устроили пикник в знак протеста, заявив, что устали от запрета ходить и сидеть на зеленых зонах.
Харьковчане объяснили, что часто охранники реагируют на такие нарушения правил саду Шевченко неадекватно и применяют к посетителям силу.
"За 15 минут пикетчики вынуждены были сойти с газонов", - заявил корреспондент издания "Объектив".
Известно, что включились поливные форсунки - большинство людей убежали от холодных ручьев воды, однако некоторых это не остановило - пикетчики бегали под водой и продолжили петь песни.
К слову, в Харькове показали, насколько тщательно готовились к приезду Зеленского.
Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.
Также Politeka писала, что на Харьковщине вспыхнул пожар, кадры ЧП.