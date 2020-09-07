ЧП на станции метро "Спортивная" в Харькове

Телеграм-канал "Харьков сейчас" сообщил, что ни один эскалатор не работает.

"Метро «Спортивная» оправдывает название и устраивает утром всем пассажирам кардио. Ни один эскалатор не работает", - говорится в сообщении.

Кроме того, мы писали, что пикетчиков в центре Харькова согнали с газонов.

Люди умостились на газонах и устроили пикник в знак протеста, заявив, что устали от запрета ходить и сидеть на зеленых зонах.

Харьковчане объяснили, что часто охранники реагируют на такие нарушения правил саду Шевченко неадекватно и применяют к посетителям силу.

"За 15 минут пикетчики вынуждены были сойти с газонов", - заявил корреспондент издания "Объектив".

Известно, что включились поливные форсунки - большинство людей убежали от холодных ручьев воды, однако некоторых это не остановило - пикетчики бегали под водой и продолжили петь песни.

К слову, в Харькове показали, насколько тщательно готовились к приезду Зеленского.

Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.

Также Politeka писала, что на Харьковщине вспыхнул пожар, кадры ЧП.