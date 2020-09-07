Пікетувальників у центрі Харкова зігнали з газонів

Люди вмостилися на газонах і влаштували пікнік на знак протесту, заявивши, що втомилися від заборони ходити і сидіти на зелених зонах.

Харків'яни пояснили, що часто охоронці реагують на такі порушення правил саду Шевченка неадекватно і застосовують до відвідувачів силу.

"За 15 хвилин пікетувальники змушені були зійти з газонів", - заявив кореспондент видання "Об'єктив".

Відомо, що включилися поливні форсунки - більшість людей втекли від холодних струмків води, проте деяких це не зупинило - пікетувальники бігали під водою і продовжили співати пісні.

Раніше ми писали, що в Харкові відбулася акція протесту.

Близько 70 осіб зібралися біля пам'ятника Шевченку, вимагаючи розібратися, хто кілька днів тому побив в саду Шевченка двох студентів, і покарати винних.

Крім того, протестувальники вимагали дозволити сидіти на газонах в парках і скверах Харкова.

Люди тримали в руках плакати "Парк - це не зона".

"Хочемо, щоб у справі про побиття студентів були покарані ті, хто це робив. Або ті, хто не діяв", - зазначив співорганізатор заходу Сергій Масалітін.

На акцію вийшли представники охоронного агентства, що обслуговує територію саду. Заступник директора компанії Олег Черкашин розповів, що бачив відео з камер спостереження. Він заявив, що співробітники агентства студентів не били, там були інші люди.

До слова, у Харкові показали, наскільки ретельно готувалися до приїзду Зеленського.

Як повідомляла Politeka, вогонь знищив село під Харковом, будинки перетворилися на попіл: є нова загроза.

Також Politeka писала, що на Харківщині спалахнула пожежа, кадри НП.