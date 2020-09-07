Пикетчиков в центре Харькова согнали с газонов

Люди умостились на газонах и устроили пикник в знак протеста, заявив, что устали от запрета ходить и сидеть на зеленых зонах.

Харьковчане объяснили, что часто охранники реагируют на такие нарушения правил саду Шевченко неадекватно и применяют к посетителям силу.

"За 15 минут пикетчики вынуждены были сойти с газонов", - заявил корреспондент издание "Объектив".

Известно, что включились поливные форсунки - большинство людей убежали от холодных ручьев воды, однако некоторых это не остановило - пикетчики бегали под водой и продолжили петь песни.

Ранее мы писали, что в Харькове состоялась акция протеста.

Около 70 человек собрались у памятника Шевченко, требуя разобраться, кто несколько дней назад избил в саду Шевченко двоих студентов, и наказать виновных.

Кроме того, протестующие требовали разрешить сидеть на газонах в парках и скверах Харькова.

Люди держали в руках плакаты "Парк - это не зона".

"Хотим, чтобы в деле об избиении студентов были наказаны те, кто это делал. Или те, кто бездействовал", - отметил соорганизатор мероприятия Сергей Масалитин.

На акцию вышли представители охранного агентства, обслуживающего территорию сада. Заместитель директора компании Олег Черкашин рассказал, что видел видео с камер наблюдения. Он заявил, что сотрудники агентства студентов не били, там были другие люди.

К слову, в Харькове показали, насколько тщательно готовились к приезду Зеленского.

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Также Politeka писала, что на Харьковщине вспыхнул пожар, кадры ЧП.