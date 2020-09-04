Погода в Харкові 5 вересня різко зіпсується
Весь день у Харкові буде хмарним. Вдень піде дрібний дощ, але ближче до вечора він повинен затихнути, передає "Синоптик".
Температура повітря вдень прогріється всього лише до 22 градусів тепла, вночі до +19.
Також повідомляється, що дощ почнеться в другій половині дня.
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Крім того, ми писали, що 7 вересня Великобурлуцький район потрапить в "червону зону" карантину.
Про це розповів голова Великобурлуцької РДА Василь Сорокін.
"Планується заборонити внутрішнє автобусне сполучення району і роботу розважальних закладів, кафе і барів. Однак обмеження можуть ввести тільки на території Великобурлуцької ОТГ або окремих сіл", - говорить Сорокін.
На його думку, зростання захворюваності пов'язане з початком вступної кампанії.
Кількість випадків вірусу у Великобурлуцькому районі з початку пандемії становить 92. 17 з них-за минулу добу.
Вогнища вірусу підтверджені у Великому Бурлуку, селах Манцівка і плоске.
До слова, у Харкові показали, наскільки ретельно готувалися до приїзду Зеленського.
Як повідомляла Politeka, вогонь знищив село під Харковом, будинки перетворилися на попіл: є нова загроза.
Також Politeka писала, що на Харківщині знову спалахнула пожежа, кадри НП.