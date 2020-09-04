Погода в Харькове 5 сентября резко испортится

Весь день в Харькове будет облачным. Днем пойдет мелкий дождь, но ближе к вечеру он должен затихнуть, передает "Синоптик".

Температура воздуха днем прогреется всего лишь до 22 градусов тепла, ночью до +19.

Также сообщается, что дождь начнется во второй половине дня.

Кроме того, мы писали, что 7 сентября Великобурлукский район попадет в "красную зону" карантина.

Об этом рассказал председатель Великобурлукской РГА Василий Сорокин.

"Планируется запретить внутреннее автобусное сообщение района и работу развлекательных заведений, кафе и баров. Однако ограничения могут ввести только на территории Великобурлукской ОТГ или отдельных сел", - говорит Сорокин.

По его мнению, рост заболеваемости связан с началом вступительной кампании.

Количество случаев вируса в Великобурлукском районе с начала пандемии составляет 92. 17 из них — за минувшие сутки.

Очаги вируса подтверждены в Великом Бурлуке, селах Манцевка и Плоское.

К слову, в Харькове показали, насколько тщательно готовились к приезду Зеленского.

Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.

Также Politeka писала, что на Харьковщине снова вспыхнул пожар, кадры ЧП.