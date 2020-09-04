Погода в Харькове 5 сентября резко испортится
Весь день в Харькове будет облачным. Днем пойдет мелкий дождь, но ближе к вечеру он должен затихнуть, передает "Синоптик".
Температура воздуха днем прогреется всего лишь до 22 градусов тепла, ночью до +19.
Также сообщается, что дождь начнется во второй половине дня.
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Кроме того, мы писали, что 7 сентября Великобурлукский район попадет в "красную зону" карантина.
Об этом рассказал председатель Великобурлукской РГА Василий Сорокин.
"Планируется запретить внутреннее автобусное сообщение района и работу развлекательных заведений, кафе и баров. Однако ограничения могут ввести только на территории Великобурлукской ОТГ или отдельных сел", - говорит Сорокин.
По его мнению, рост заболеваемости связан с началом вступительной кампании.
Количество случаев вируса в Великобурлукском районе с начала пандемии составляет 92. 17 из них — за минувшие сутки.
Очаги вируса подтверждены в Великом Бурлуке, селах Манцевка и Плоское.
К слову, в Харькове показали, насколько тщательно готовились к приезду Зеленского.
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