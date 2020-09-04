7 вересня Великобурлуцький район потрапить до "червоної зони" карантину

Про це розповів голова Великобурлуцької РДА Василь Сорокін, пише "Суспільне".

"Планується заборонити внутрішнє автобусне сполучення району і роботу розважальних закладів, кафе і барів. Однак обмеження можуть ввести тільки на території Великобурлуцької ОТГ або окремих сіл", - говорить Сорокін.

На його думку, зростання захворюваності пов'язане з початком вступної кампанії.

Кількість випадків вірусу у Великобурлуцькому районі з початку пандемії становить 92. 17 з них-за минулу добу.

Вогнища коронавірусу підтверджені у Великому Бурлуку, селах Манцівка і плоске.

"У нас за добу 17 випадків підтверджених, але я розглядаю те, що це не весь район, напевно, а селище Великий Бурлук. У нас основне джерело (коронавірусу – ред.) там, є поодинокі випадки в інших населених пунктах, але там немає масовості", - розповів Сорокін.

Нагадаємо, в Харківській області продовжують боротися з вогнем, який виник 2 вересня.

Про це повідомляє ДСНС України.

Станом на 4 вересня намагаються ліквідувати пожежу в лісовому масиві біля села Клугино-Башкирівка Харківської області.

Пожежники намагаються погасити окремі ділянки тління лісової підстилки та залишків деревини.

Для ліквідації осередків загоряння залучено сім чоловік, дві одиниці техніки лісгоспу, 15 чоловік особового складу та одна одиниця техніки ЗСУ.

До слова, голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що на Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня через масштабні пожежі.

"Прийнято рішення про оголошення надзвичайної ситуації регіонального рівня, що сприятиме отриманню виплат від держави для компенсації людям, які внаслідок пожежі втратили житло", - написав Кучер.

До слова, у Харкові показали, наскільки ретельно готувалися до приїзду Зеленського.

Як повідомляла Politeka, вогонь знищив село під Харковом, будинки перетворилися на попіл: є нова загроза.

Також Politeka писала, що на Харківщині знову спалахнула пожежа, кадри НП.