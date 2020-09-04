7 сентября Великобурлукский район попадет в "красную зону" карантина

Об этом рассказал председатель Великобурлукской РГА Василий Сорокин, пишет "Суспільне".

"Планируется запретить внутреннее автобусное сообщение района и работу развлекательных заведений, кафе и баров. Однако ограничения могут ввести только на территории Великобурлукской ОТГ или отдельных сел", - говорит Сорокин.

По его мнению, рост заболеваемости связан с началом вступительной кампании.

Количество случаев коронавируса в Великобурлукском районе с начала пандемии составляет 92. 17 из них — за минувшие сутки.

Очаги вируса подтверждены в Великом Бурлуке, селах Манцевка и Плоское.

"У нас за сутки 17 случаев подтвержденных, но я рассматриваю то, что это не весь район, наверное, а поселок Великий Бурлук. У нас основной источник (коронавируса – ред.) там, есть единичные случаи в других населенных пунктах, но там нет массовости", - рассказал Сорокин.

Напомним, в Харьковской области продолжают бороться с огнем, который возник 2 сентября.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

По состоянию на 4 сентября пытаются ликвидировать пожар в лесном массиве около села Клугино-Башкировка Харьковской области.

Пожарные пытаются погасить отдельные участки тления лесной подстилки и остатков древесины.

Для ликвидации очагов возгорания привлечено семь человек, две единицы техники лесгоспа, 15 человек личного состава и одна единица техники ВСУ.

К слову, председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что на Харьковщине объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня из-за масштабных пожаров.

"Принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня, что будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье", - написал Кучер.

К слову, в Харькове показали, насколько тщательно готовились к приезду Зеленского.

Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.

Также Politeka писала, что на Харьковщине снова вспыхнул пожар, кадры ЧП.