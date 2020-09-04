Дві доби чоловік своїми бензовозами організовував підвіз води пожежним у Дворічанському районі для ліквідації пожежі

Крім того, харків'янин на ім'я Микола першим звернув увагу обласної влади на нашу проблему.

Про це повідомив теленграм-канал "ХК".

"Спасибі величезне цій людині. Другу добу своїми бензовозами організовує підвіз води пожежним розрахунками, Дворічанський район, і ще за те що першим звернув увагу обласної влади на нашу проблему, звуть його Микола. Спасибі!",- говориться в повідомленні.

До слова, тракторист шість годин орав землю, щоб зупинити стихію на Харківщині.

Місцеві прозвали його героєм.

Коли Сергій Тесленко дізнався, що вогняна стихія загрожує жителям села Гороб'ївка Дворічанського району, він сів у трактор і відправився рятувати будинки.

"У селі мене зустрів хлопець на мотоциклі. Швидше за все місцевий. Він розповів, де потрібно зорати землю в першу чергу. Я опустив плуг і почав відрізати будинки, які ще не загорілися. Іноді доводилося заїжджати у вогонь, щоб зманеврувати або розвернутися", — згадує Сергій.

До слова, у Харкові показали, наскільки ретельно готувалися до приїзду Зеленського.

Як повідомляла Politeka, вогонь знищив село під Харковом, будинки перетворилися на попіл: є нова загроза.

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