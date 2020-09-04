Двое суток мужчина своими бензовозами организовывал подвоз воды пожарным в Двуречанском районе для ликвидации пожара

Кроме того, харьковчанин по имени Николай первым обратил внимание областных властей на нашу проблему.

Об этом сообщил теленграм-канал "ХК".

"Спасибо огромное этому Человеку. Вторые сутки своими бензовозами организовывает подвоз воды пожарным расчётам, Двуречанский район, и еще за то что первым обратил внимание областных властей на нашу проблему, зовут его Николай. Спасибо!", - говрится в сообщении.

К слову, тракторист шесть часов пахал землю, чтобы остановить стихию на Харьковщине.

Местные прозвали его героем.

Когда Сергей Тесленко узнал, что огненная стихия угрожает жителям села Горобьевка Двуречанского района, он сел в трактор и отправился спасать дома.

"В селе меня встретил парень на мотоцикле. Скорее всего местный. Он рассказал, где нужно вспахать землю в первую очередь. Я опустил плуг и начал отрезать дома, которые еще не загорелись. Иногда приходилось заезжать в огонь, чтобы сманеврировать или развернуться", — вспоминает Сергей.

К слову, в Харькове показали, насколько тщательно готовились к приезду Зеленского.

Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.

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