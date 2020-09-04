Двое суток мужчина своими бензовозами организовывал подвоз воды пожарным в Двуречанском районе для ликвидации пожара
Кроме того, харьковчанин по имени Николай первым обратил внимание областных властей на нашу проблему.
Об этом сообщил теленграм-канал "ХК".
"Спасибо огромное этому Человеку. Вторые сутки своими бензовозами организовывает подвоз воды пожарным расчётам, Двуречанский район, и еще за то что первым обратил внимание областных властей на нашу проблему, зовут его Николай. Спасибо!", - говрится в сообщении.
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К слову, тракторист шесть часов пахал землю, чтобы остановить стихию на Харьковщине.
Местные прозвали его героем.
Когда Сергей Тесленко узнал, что огненная стихия угрожает жителям села Горобьевка Двуречанского района, он сел в трактор и отправился спасать дома.
"В селе меня встретил парень на мотоцикле. Скорее всего местный. Он рассказал, где нужно вспахать землю в первую очередь. Я опустил плуг и начал отрезать дома, которые еще не загорелись. Иногда приходилось заезжать в огонь, чтобы сманеврировать или развернуться", — вспоминает Сергей.
К слову, в Харькове показали, насколько тщательно готовились к приезду Зеленского.
Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.
Также Politeka писала, что на Харьковщине снова вспыхнул пожар, кадры ЧП