Жителі Харкова вирішили добровільно допомогти людям, які постраждали від масштабних пожеж на Харківщині
Про це повідомив телеграм-канал "Харків 1654".
Повідомляється, що небайдужі українці з'їхалися з усього міста, щоб допомогти постраждалим.
"Харків'яни, ми вами пишаємося. Ви великі молодці. Сьогодні вранці на пост ДАІ (на ХТЗ) люди з'їжджалися з усього міста, везли речі і продукти для постраждалих після пожежі", - йдеться в повідомленні.
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До слова, тракторист шість годин орав землю, щоб зупинити стихію на Харківщині.
Місцеві прозвали його героєм.
Коли Сергій Тесленко дізнався, що вогняна стихія загрожує жителям села Гороб'ївка Дворічанського району, він сів у трактор і відправився рятувати будинки.
"У селі мене зустрів хлопець на мотоциклі. Швидше за все місцевий. Він розповів, де потрібно зорати землю в першу чергу. Я опустив плуг і почав відрізати будинки, які ще не загорілися. Іноді доводилося заїжджати у вогонь, щоб зманеврувати або розвернутися", — згадує Сергій.
До слова, у Харкові показали, наскільки ретельно готувалися до приїзду Зеленського.
Як повідомляла Politeka, вогонь знищив село під Харковом, будинки перетворилися на попіл: є нова загроза.
Також Politeka писала, що на Харківщині знову спалахнула пожежа, кадри НП