Жители Харькова решили добровольно помочь людям, которые пострадали от масштабных пожаров на Харьковщине

Об этом сообщил телеграм-канал "Харьков 1654".

Сообщается, что неравнодушные украинцы съехались со всего города, чтобы помочь пострадашим.

"Харьковчане, мы вами гордимся. Вы большие молодцы. Сегодня утром на пост ГАИ (на ХТЗ) люди съезжались со всего города, везли вещи и продукты для пострадавших после пожара", - говорится в сообщении.

К слову, тракторист шесть часов пахал землю, чтобы остановить стихию на Харьковщине.

Местные прозвали его героем.

Когда Сергей Тесленко узнал, что огненная стихия угрожает жителям села Горобьевка Двуречанского района, он сел в трактор и отправился спасать дома.

"В селе меня встретил парень на мотоцикле. Скорее всего местный. Он рассказал, где нужно вспахать землю в первую очередь. Я опустил плуг и начал отрезать дома, которые еще не загорелись. Иногда приходилось заезжать в огонь, чтобы сманеврировать или развернуться", — вспоминает Сергей.

К слову, в Харькове показали, насколько тщательно готовились к приезду Зеленского.

Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.

Также Politeka писала, что на Харьковщине снова вспыхнул пожар, кадры ЧП