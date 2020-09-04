Тракторист шість годин орав землю, щоб зупинити стихію на Харківщині

Місцеві прозвали його героєм, передає "NewsRoom".

Коли Сергій Тесленко дізнався, що вогняна стихія загрожує жителям села Гороб'ївка Дворічанського району, він сів у трактор і відправився рятувати будинки.

"У селі мене зустрів хлопець на мотоциклі. Швидше за все місцевий. Він розповів, де потрібно зорати землю в першу чергу. Я опустив плуг і почав відрізати будинки, які ще не загорілися. Іноді доводилося заїжджати у вогонь, щоб зманеврувати або розвернутися", — згадує Сергій.

Після того як в Гороб'ївці ситуація трохи стабілізувалася, чоловік відправився в сусіднє село — Гряниківка.

Раніше ми писали, що в Харківській області продовжують боротися з вогнем, який виник 2 вересня.

Про це повідомляє ДСНС України.

Станом на 4 вересня намагаються ліквідувати пожежу в лісовому масиві біля села Клугино-Башкирівка Харківської області.

Пожежники намагаються погасити окремі ділянки тління лісової підстилки та залишків деревини.

Для ліквідації осередків загоряння залучено сім чоловік, дві одиниці техніки лісгоспу, 15 чоловік особового складу та одна одиниця техніки ЗСУ.

До слова, у Харкові показали, наскільки ретельно готувалися до приїзду Зеленського.

Як повідомляла Politeka, вогонь знищив село під Харковом, будинки перетворилися на попіл: є нова загроза.

Також Politeka писала, що на Харківщині знову спалахнула пожежа, кадри НП