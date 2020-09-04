Тракторист шесть часов пахал землю, чтобы остановить стихию на Харьковщине

Местные прозвали его героем, передает "NewsRoom".

Когда Сергей Тесленко узнал, что огненная стихия угрожает жителям села Горобьевка Двуречанского района, он сел в трактор и отправился спасать дома.

"В селе меня встретил парень на мотоцикле. Скорее всего местный. Он рассказал, где нужно вспахать землю в первую очередь. Я опустил плуг и начал отрезать дома, которые еще не загорелись. Иногда приходилось заезжать в огонь, чтобы сманеврировать или развернуться", — вспоминает Сергей.

После того как в Горобьевке ситуация чуть стабилизировалась, мужчина отправился в соседнее село — Гряниковка.

Ранее мы писали, что в Харьковской области продолжают бороться с огнем, который возник 2 сентября.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

По состоянию на 4 сентября пытаются ликвидировать пожар в лесном массиве около села Клугино-Башкировка Харьковской области.

Пожарные пытаются погасить отдельные участки тления лесной подстилки и остатков древесины.

Для ликвидации очагов возгорания привлечено семь человек, две единицы техники лесгоспа, 15 человек личного состава и одна единица техники ВСУ.

К слову, в Харькове показали, насколько тщательно готовились к приезду Зеленского.

Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.

Также Politeka писала, что на Харьковщине снова вспыхнул пожар, кадры ЧП