У Харківській області продовжують боротися з вогнем, який виник 2 вересня

Про це повідомляє ДСНС України.

Станом на 4 вересня намагаються ліквідувати пожежу в лісовому масиві біля села Клугино-Башкирівка Харківської області.

Пожежники намагаються погасити окремі ділянки тління лісової підстилки та залишків деревини.

Для ліквідації осередків загоряння залучено сім чоловік, дві одиниці техніки лісгоспу, 15 чоловік особового складу та одна одиниця техніки ЗСУ.

До слова, голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що на Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня через масштабні пожежі

Про це він написав у Facebook.

"Прийнято рішення про оголошення надзвичайної ситуації регіонального рівня, що сприятиме отриманню виплат від держави для компенсації людям, які внаслідок пожежі втратили житло", - написав Кучер.

Раніше ми писали, що під Харковом горів ліс і вогонь перекинувся на житлові будинки.

У районі с.Гороб'ївка Харківської області загорівся хвойний ліс на площі 80 га. через вітер вогонь перекинувся і на житлові будинки в селі.

Дим від лісової пожежі відчувався навіть у Харкові.

Для ліквідації пожежі задіяли авіацію, пожежний потяг та підрозділи ДСНС з усієї області.

Вогонь від лісової пожежі перекинувся на населені пункти-одне село вигоріло повністю.

Згоріло село Гороб'ївка. У селах Кутьківка та Гряниківка є загоряння.

До слова, у Харкові показали, наскільки ретельно готувалися до приїзду Зеленського.

Як повідомляла Politeka, вогонь знищив село під Харковом, будинки перетворилися на попіл: є нова загроза.

Також Politeka писала, що на Харківщині знову спалахнула пожежа, кадри НП