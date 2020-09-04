В Харьковской области продолжают бороться с огнем, который возник 2 сентября
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
По состоянию на 4 сентября пытаются ликвидировать пожар в лесном массиве около села Клугино-Башкировка Харьковской области.
Пожарные пытаются погасить отдельные участки тления лесной подстилки и остатков древесины.
Для ликвидации очагов возгорания привлечено семь человек, две единицы техники лесгоспа, 15 человек личного состава и одна единица техники ВСУ.
Длинноногая дочь Кристины Орбакайте разволновала большим размером: "Уже такая взрослая"
MARUV без стыда распахнула халат и свела с ума образом ночной жрицы: "Учитесь, девочки, как надо..."
Нацбанк меняет внешний вид гривен после скандала, важное сообщение: "Учитывая нарекания от населения..."
Украинцев заставят вернуть деньги за субсидии, появилось решение суда: "Имущество арестуют и..."
К слову, председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что на Харьковщине объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня из-за масштабных пожаров
Об этом он написал в Facebook.
"Принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня, что будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье", - написал Кучер.
Ранее мы писали, что под Харьковом горел лес и огонь перебросился на жилые дома.
В районе с. Горобьевка Харьковской области загорелся хвойный лес на площади 80 га. Из-за ветра огонь перебросился и на жилые дома в селе.
Дым от лесного пожара ощущался даже в Харькове.
Для ликвидации пожара задействовали авиацию, пожарный поезд и подразделения ГСЧС со всей области.
Огонь от лесного пожара перебросился на населенные пункты - одно село выгорело полностью.
Сгорело село Горобьевка. В селах Кутьковка и Гряниковка есть возгорания.
К слову, в Харькове показали, насколько тщательно готовились к приезду Зеленского.
Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.
Также Politeka писала, что на Харьковщине снова вспыхнул пожар, кадры ЧП