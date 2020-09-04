В Харьковской области продолжают бороться с огнем, который возник 2 сентября

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

По состоянию на 4 сентября пытаются ликвидировать пожар в лесном массиве около села Клугино-Башкировка Харьковской области.

Пожарные пытаются погасить отдельные участки тления лесной подстилки и остатков древесины.

Для ликвидации очагов возгорания привлечено семь человек, две единицы техники лесгоспа, 15 человек личного состава и одна единица техники ВСУ.

К слову, председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что на Харьковщине объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня из-за масштабных пожаров

Об этом он написал в Facebook.

"Принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня, что будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье", - написал Кучер.

Ранее мы писали, что под Харьковом горел лес и огонь перебросился на жилые дома.

В районе с. Горобьевка Харьковской области загорелся хвойный лес на площади 80 га. Из-за ветра огонь перебросился и на жилые дома в селе.

Дым от лесного пожара ощущался даже в Харькове.

Для ликвидации пожара задействовали авиацию, пожарный поезд и подразделения ГСЧС со всей области.

Огонь от лесного пожара перебросился на населенные пункты - одно село выгорело полностью.

Сгорело село Горобьевка. В селах Кутьковка и Гряниковка есть возгорания.

К слову, в Харькове показали, насколько тщательно готовились к приезду Зеленского.

Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.

Также Politeka писала, что на Харьковщине снова вспыхнул пожар, кадры ЧП