Президенту України Володимиру Зеленському поставили незручне запитання під час робочої поїздки в Харкові

Як передає Politeka.net, президент побував на відкритті навчального комплексу в Пісочині і дитячого садка в Південному, раніше з вертольота оглянув будівництво доріг.

Пізніше приїхав на прес-конференцію, на яку запізнився. Там журналісти запитали у президента, чому він приїжджає на відкриття об'єктів, які починали будувати за бюджетні гроші під час попередньої влади.

Президент не розгубився і пообіцяв закінчити всі об'єкти.

"Ось і живіть на недобудованих об'єктах. Ми хочемо жити і будувати Україну? Мені добудовувати чи морозити харків'ян? Ми будуємо. Якщо ви не бачите... Ви можете їздити по хороших дорогах і говорити, що їх будував хтось, а добудував я. я буду вдячний вам і за це",- різко відповів Зеленський.

До слова, харків'яни більше двох годин очікували приїзд президента України Володимира Зеленського.

"Чекати-значить сильно бажати! Незважаючи на палюче сонце люди масово сходяться до приїзду Президента Зе", - йдеться в повідомленні.

"Вже 2 години стоїмо, чекаємо. Хочемо дочекатися нашого президента", - заявила харків'янка.

Крім того, у Харкові показали, наскільки ретельно готуються до приїзду Зеленського.

Як повідомляла Politeka, Зеленський екстрено вилітає до Харкова: що відомо про ситуацію.

Також Politeka писала, що на Харківщині спалахнула масштабна пожежа, кадри НП: "диверсію влаштували до приїзду президента"