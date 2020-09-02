Президенту Украины Владимиру Зеленскому задали неудобный вопрос во время рабочей поездки в Харьков

Как передает Politeka.net, президент побывал на открытии учебного комплекса в Песочине и детского сада в Южном, ранее с вертолета осмотрел строительство дорог.

Позже приехал на пресс-конференцию, на которую опоздал. Там журналисты спросили у президента, почему он приезжает на открытие объектов, которые начинали строить за бюджетные деньги во время предыдущей власти.

Президент не растерялся и пообещал закончить все объекты.

"Вот и живите на недостороенных объектах. Мы хотим жить и строить Украину? Мне достраивать или морозить харьковчан? Мы строим. Если вы не видите... Вы можете ездить по хорошим дорогам и говорить, что их строил кто-то, а достроил я. Я буду благодарен вам и за это", - резко ответил Зеленский.

К слову, харьковчане более двух часов ожидали приезд президента Украины Владимира Зеленского.

"Ждать-значит сильно желать! Несмотря на палящее солнце люди массово сходятся к приезду Президента Зе", - говорится в сообщении.

"Уже 2 часа стоим, ждем. Хотим дождаться нашего президента", - заявила харьковчанка.

Кроме того, в Харькове показали, насколько тщательно готовятся к приезду Зеленского.

Как сообщала Politeka, Зеленский экстренно вылетает в Харьков: что известно о ситуации.

Также Politeka писала, что на Харьковщине вспыхнул масштабный пожар, кадры ЧП: "диверсию устроили к приезду президента"