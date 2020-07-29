У Харкові водій автомобіля, пропустивши «швидку», потрапив у великі неприємності

Про свою пригоду житель міста розповів у соцмережах, а його історію опублікували в групі «Брутальний Харків».

За словами автора, інцидент стався в середу, 29 липня, об 11.20 перед перехрестям Клочківська-Новгородська.

«Позаду нас із включеним сигналом наздогнала швидка (ми рухалися в лівій смузі, оскільки права зайнята). На світлофорі на червоне світло ми зупинилися і прийняли праворуч, звільнивши проїзд машині швидкої допомоги. Машина проїхала, одразу 4 машини поліції організувалися, в рупор сказали, що ми порушники і повинні зупинитися. Ми зупинилися на Новгородській відразу за світлофором. Відразу з поліцейської машини вискочили знімальна бригада каналу 2+2. Як виявилося, потрібно зняти показовий ролик. І виписали штраф, який оскаржувати тільки через суд. Де правду шукати?», – йдеться у публікації.

І найнесподіванішим у цій ситуації стало пояснення поліцейських.

«Вибачте. Нам поставили завдання», – цитує слова патрульного топікстартер.

«Режисеров розвелося! Голівуд обзаздрився!», «Тю, пропустив швидку та ще й штраф. За що?», «Бажаючих пропускати швидку збільшилося...», «Суд то виправдає, тільки 840 потрібно спочатку оплатити і витратити час, щоб довести, що ти не олень», «Краще б справжніх порушників шукали. А вам потрібен у машину відео реєстратор і на них у суд подати», – обурюються в коментарях.

Раніше ми писали, що в Циркунах під Харковом «швидка» під керуванням 60-річного водія збила насмерть 43-річну жінку, яка перебігала дорогу в недозволеному місці. У неї залишилися чоловік і двоє дітей.

Нагадаємо, "швидка" приїжджатиме до харків'янам по-новому.

Як повідомляла Politeka, харків'янам показали кілометр ганьби Кернеса.

Також Politeka писала, що на автомобілі харків'ян влаштували атаку глодом.