Капитальный ремонт этого куска дороги обошелся бы максимум в семь миллионов

Безразличие властей города и области к дороге, ведущей к больнице в Померках, сполвигло неравнодушных жителей Харькова на решительные действия

Так, известная харьковская журналистка Татьяна Доцяк запустила новый флешмоб, о котором написала на своей странице в социальной сети Фейсбук, передает Politeka.net.

«Сделай селфи на дороге в Померках и выложи в соцсетях под хэштегом # километрганьбы # километркернеса», – призвала она, опубликовав два снимка: в Померках, на фоне разбитой дороги, и на улице Сумской, где висит инсталляция за десятки миллионов гривен.

«Волны, ямищи, в дождь – море по колено. Страшная, очень страшная. Ее просто нет. Скорые километр преодолевают за 5 минут. Пациентов качает, им больно. Врачей качает - их задовбало», – описывает дорогу журналистка.

Автор подчеркивает, что в Померках находятся три больницы:

«Областной онкоцентр с командой крутых хирургов, институт эндокринной патологии, куда едут, без преувеличения, со всей страны, и многопрофильная городская больница с кардиоотделением. 20000 пациентов ежегодно. Там же и лабцентр, где делают тесты на ковид»

Стоимость капитального ремонта этого километра дороги стоит максимум семь миллионов гривен. Однако ее не ремонтировали уже более десяти лет, ее нет ни на балансе города, ни на балансе области. Но, отмечает журналистка, если дорога в пределах города, то и ремонтировать ее должен город. Глава ХОГА пообещал направить Кернесу письмо, чтобы те взяли дорогу на баланс, однако там ответили, что не до нее сейчас.

«Второе селфи - это чучело на Сумской, такое же – на Пушкинской. Вместе стоили городу 35 млн грн. Эти висюльки - 35 млн. грн. Их повесили на новый год и не сняли до сих пор. Потому что висюльки - это тысячи селфи в соцсетях, а значит - Кернес - молодец - "доверяй делам"», – иронизирует Доцяк.

Татяна призвала всех, кто лечится в Померках, проведывает там родственников или едет мимо, делать селфи или просто фото.

«Пусть о «доверяй делам» узнают во всей стране. Кернес, # зробидорогу, Александр Ярославский, делись километром асфальта с дороги на Барабашово. # Зробидорогу # Померки», – подытожила свою публикацию автор.

«Зимой в 28-ую городскую больницу даже таксисты иногда отказываются ехать. Останавливают у онкоцентра и советуют дальше успешно пензлевать ногами», – пишет в комментариях еще один харьковский журналист Юрий Ларин.

«А еще скорые останавливаются возле церкви и несут на носилках в кардиоотделение больных», – добавила Доцяк.

Напомним, сломанный лифт в больнице вывел харьковчанина из себя.

Как сообщала Politeka, харьковчанам показали, к чем привела нехватка медиков в больницах.

Также Politeka писала, что у Кернеса оправдались за трагедию с пациентом в Харькове.