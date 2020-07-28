Сын пациента харьковской городской клинической больницы №31 рассказал, что ему пришлось пережить из-за неработающего лифта в медучреждении

Свою историю мужчина поведал, разместив видеозапись в группе «Брутальный Харьков» в социальной сети Фейсбук, передает Politeka.net.

По его словам, отец попал в эту больницу из-за серьезных проблем со здоровьем. Мужчина рвал кровью и терял сознание. Автор пояснил, что нести родного человека на третий этаж ему предложили самому.

«Поспешишь - людей насмешишь» (с) Скорая Харькова Попал отец в больницу 31, лифт не работает, говорят сами несите его на 3 этаж, рвал кровью, терял сознание. Говорят лифт не работает уже 2 месяца, нужно выиграть тендер чтоб отремонтировали! Это ппц просто! Ловил в воскресенье в 5 утра людей на улице чтобы помогли поднять его на 3 этаж!! Gepostet von Брутальный Харьков am Montag, 27. Juli 2020

«Говорят, лифт не работает уже 2 месяца, нужно выиграть тендер, чтоб отремонтировали!», – рассказал он.

Харьковчанину в пять часов утра пришлось выбежать на улицу и найти пару человек, которые помогли ему поднять отца на нужный этаж. Житель города не скрывает своего возмущения произошедшим, а читатели в комментариях разделяют его мнение:

«Доверяй делам», «Так же в Харькове лифт не работал, деньги дали – заработал сразу», «В любой больнице есть пара санитаров (не совсем трезвых) За 200 гривасов меня заносили на 3й этаж», «Больница ужасная, условий нет никаких и такое же отношение к пациентам», «Скорая тоже везет в реанимацию сама, хотя должна только до приемного отделения».

Ранее мы рассказывали о состоянии дорог, которые ведут к трем ключевым больницам города. На них обратила внимание известный харьковский журналист Татьяна Доцяк.

Она опубликовала фото подъезда к одной из больниц города, который назвать дорогой язык не поворачивается. Скорее – направление из ям и луж. Единственное достоинство этой дороги – ее постоянство.

Напомним, на Харьковщине количество зараженных выросло почти вдвое за сутки.

Как сообщала Politeka, харьковчанам рассказали, как остановить эпидемию и спасти врачей.

Также Politeka писала, что у Кернеса оправдались за трагедию с пациентом в Харькове.