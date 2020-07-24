Смерть 39-летнего жителя Харьковщины с подтвержденным COVD-19 от инсульта вызвала огромное возмущение общественности
Причиной стало то, что мужчину, у которого случился инсульт в инфекционке, где не лечат такие случаи, целый день возили по городу в поисках больницы, где бы ему помогли, но в двух медучреждениях отказались принимать больного, передает Politeka.net.
Врачей напугал диагностированный у мужчины коронавирус. Все закончилось тем, что он впал в кому. Его привезли обратно в инфекционку, подключили к аппарату ИВЛ, но на третьи сутки он умер.
Как рассказала в комментарии UA: Харьков заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, горбольница №7 не приняла пациента, потому что это не было согласовано и противоречит приказам.
Новые нюансы по пенсиям украинцев, что нужно знать: «Пенсионеров, которые получают 2-4 тысячи…»
Решение по Донбассу, жесткий курс валют и новые штрафы – главное за ночь
Асмус соблазнила белоснежной грудью в бархатном платье, Харламов кусает локти: пикантное фото
Вера Брежнева в прозрачном мини случайно показала лишнее во время концерта: "Монатик засмущался"
«Руководство областной инфекционной больницы нарушило элементарные правила перевода больных из больницы в больницу. Если у них возникло подозрение по каким-то другим заболеванием, которое требует перевода больного в другую больницу, как минимум, это согласуется с той больницей, в которой человека надо перевести», – заявила чиновница журналистам.
Она также акцентировала внимание на еще одном моменте:
«Нельзя класть в скорой больного и возить его по городу, не договорившись с лечебными учреждениями или с каким-то конкретным лечебным учреждением, которое готово было бы его принять».
Заместитель мэра добавила, что мужчину консультировал врач с больницы №7.
«Дал ему все необходимые назначения, и речь о переводе вообще не шла, потому что там форма инсульта такая, которую даже дома можно лечить. По крайней мере, такой диагноз был поставлен», - подчеркнула она.
Напомним, Харьковщина установила новый антирекорд по заражению китайским вирусом.
Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.
Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.