Смерть 39-летнего жителя Харьковщины с подтвержденным COVD-19 от инсульта вызвала огромное возмущение общественности

Причиной стало то, что мужчину, у которого случился инсульт в инфекционке, где не лечат такие случаи, целый день возили по городу в поисках больницы, где бы ему помогли, но в двух медучреждениях отказались принимать больного, передает Politeka.net.

Врачей напугал диагностированный у мужчины коронавирус. Все закончилось тем, что он впал в кому. Его привезли обратно в инфекционку, подключили к аппарату ИВЛ, но на третьи сутки он умер.

Как рассказала в комментарии UA: Харьков заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, горбольница №7 не приняла пациента, потому что это не было согласовано и противоречит приказам.

«Руководство областной инфекционной больницы нарушило элементарные правила перевода больных из больницы в больницу. Если у них возникло подозрение по каким-то другим заболеванием, которое требует перевода больного в другую больницу, как минимум, это согласуется с той больницей, в которой человека надо перевести», – заявила чиновница журналистам.

Она также акцентировала внимание на еще одном моменте:

«Нельзя класть в скорой больного и возить его по городу, не договорившись с лечебными учреждениями или с каким-то конкретным лечебным учреждением, которое готово было бы его принять».

Заместитель мэра добавила, что мужчину консультировал врач с больницы №7.

«Дал ему все необходимые назначения, и речь о переводе вообще не шла, потому что там форма инсульта такая, которую даже дома можно лечить. По крайней мере, такой диагноз был поставлен», - подчеркнула она.

Напомним, Харьковщина установила новый антирекорд по заражению китайским вирусом.

Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.

Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.