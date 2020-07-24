За сутки на Харьковщине выявлено 74 новых случая заражения китайским вирусом
Цифра, которая вляется абсолютным антирекордом для Харьковщины за весь период пандемии, опубликована на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает Politeka.net.
Всего в Харьковской области выявлено 3277 случаев коронавируса, умер 121 человек, причем один – в течении последних суток.
Выздоровели 1846 человек, все еще болеют 1310.
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Печальное лидерство по количеству новых заражений держат Харьков и Харьковский район, а также Чугуевский, Змиевский и Дергачевский районы.
Ранее мы писали, что основным источником заражения COVID-19 в Харькове считается общественный транспорт.
Проблема в том, что, отправляясь по делам или на работу, далеко не все граждане одевают маски.
«По результатам эпидрасследования, мы наблюдаем такую картину, что самые тяжелые случаи происходят с пациентами, которые не являются контактными с существующими случаями... Невооруженным глазом видно, что многие из харьковчан не использует средства индивидуальной защиты во время посещения общественных мест и при передвижении общественным транспортом. И мы считаем, что это является основным источником распространения заболевания в Харькове», – рассказала журналистам представитель Харьковского лабораторного центра Неля Новицкая.
Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове мужчину с бронхиальной астмой оштрафовали на 17 тысяч за то, что он находился возле поликлиники без маски. Все пояснения суд проигнорировал и постановил, что нарушитель карантина должен оплатить не только штраф, но и судебные расходы в сумме 420 гривен с копейками.
Напомним, харьковчане придумали новый способ противостояния вирусу.
Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.
Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.