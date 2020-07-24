За сутки на Харьковщине выявлено 74 новых случая заражения китайским вирусом

Цифра, которая вляется абсолютным антирекордом для Харьковщины за весь период пандемии, опубликована на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает Politeka.net.

Всего в Харьковской области выявлено 3277 случаев коронавируса, умер 121 человек, причем один – в течении последних суток.

Выздоровели 1846 человек, все еще болеют 1310.

Печальное лидерство по количеству новых заражений держат Харьков и Харьковский район, а также Чугуевский, Змиевский и Дергачевский районы.

Ранее мы писали, что основным источником заражения COVID-19 в Харькове считается общественный транспорт.

Проблема в том, что, отправляясь по делам или на работу, далеко не все граждане одевают маски.

«По результатам эпидрасследования, мы наблюдаем такую ​​картину, что самые тяжелые случаи происходят с пациентами, которые не являются контактными с существующими случаями... Невооруженным глазом видно, что многие из харьковчан не использует средства индивидуальной защиты во время посещения общественных мест и при передвижении общественным транспортом. И мы считаем, что это является основным источником распространения заболевания в Харькове», – рассказала журналистам представитель Харьковского лабораторного центра Неля Новицкая.

Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове мужчину с бронхиальной астмой оштрафовали на 17 тысяч за то, что он находился возле поликлиники без маски. Все пояснения суд проигнорировал и постановил, что нарушитель карантина должен оплатить не только штраф, но и судебные расходы в сумме 420 гривен с копейками.

Напомним, харьковчане придумали новый способ противостояния вирусу.

Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.

Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.