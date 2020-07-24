В Харькове скончался 39-летний мужчина с китайским вирусом, у котрого во время лечения случился инсульт

Трагедия произошла в областной клинической инфекционной больнице. Скорая целый день возила пациента по городу, чтобы поместить в профильную больницу, а мужчина, так и не дождавшись помощи, впал в кому и умер 23 июля.

Первым о вопиющем случае рассказал в Фейсбуке пользователь Александр Ружанский. Он сообщил, что мужчину, жителя области, госпитализировали в инфекционку еще на прошлой неделе с высокой температурой и кашлем. Позже у него подтвердили COVID-19.

До того, как пациента начали лечить, у него были проблемы с давлением.

«Из другой истории знакомого мне человека, который в Украине тоже переболел на ковид, мне известно, что у нас больным массово дают плаквенил, который очень плохо влияет на сердечно-сосудистую систему. Этот человек рассказывал мне, что от плаквенила ему было очень плохо: сердце, тахикардия, высокое давление. Но именно за этим человеком ухаживали хорошо и компенсировали негативное влияние плаквенила другими средствами. Не знаю, применяли ли в 22-й больнице плаквенил, но у парня через несколько дней лечения произошел тяжелый инсульт», - пишет Ружанский.

После инсульта пациента хотели отвезти в профильную больницу для лечения инсульта, однако ни одно медучреждение не взялось его принять.

«На специализованной "скорой" (для зараженных ковидом, а не для инсультников и сердечников) его привезли сначала в одну харьковскую больницу. (А вопрос медицинской помощи при инсульте - это обычно вопрос максимум нескольких дней). Он еще был в сознании и дышал самостоятельно. В этой больнице парня принимать отказались, потому что у него ковид. После неудачи в первой больнице парня повезли в еще одну харьковскую больницу. Но в этой больнице его тоже принимать отказались. Потому что парень из райцентра области, а эта больница городская и его нужно везти в этот райцентр», – продолжил автор рассказ.

Пока бригада скорой искала больницу, которая могла бы принять пациента с инсультом, мужчина впал в кому. В конце концов, его положили в реанимацию инфекционки и подключили к аппарату ИВЛ. К сожалению, спасти человека не удалось, и на третьи сутки он умер.

«И скажите мне, пожалуйста, от чего человек может умереть в данной ситуации? От COVID-19, или от мерзости украинской медицины и некоторых украинских врачей? И умерших от чего в Украине записывают в жертвы ковида?», – задается риторическим вопросом Ружанский.

Теперь Департамент здравоохранения Харьковской областной государственной администрации создал клинико-экспертную комиссию, которая с 24 июля начала расследование причин смерти 39-летнего мужчины.

Напомним, Харьковщина установила новый антирекорд по заражению китайским вирусом.

Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.

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