В Харькове неизвестные забрасывают автомобили, стоящие во дворах, бутылочками из-под боярышника

Об инциденте, который произошел на улице Гвардейцев-Широнинцев, 61-А, рассказали в группе «ХС Харьков», опубликовав красноречивые фото. На снимках – осколки от бутылочек на треснутом лобовом стекле автомобиля.

«Какая-то мразь кидает в машины бутылочки из под какой-то настойки или лекарства. Это уже второй раз нам разбили машину, до этого порезали колеса. Еще один автомобиль облили кислотой», – пишет владелец транспортного средства.

Пользователи отреагировали на информацию по-своему. Некоторые из них допускают, что таким образом автору намекают на неправильную парковку.

«Люди тонко намекают, что что-то не так. Автор как бы т**ой и не понимает намеков», «"Это уже второй раз нам разбили машину". Штирлица ничего не насторожило...», «Двор - не стоянка, как бы.. всякое может случиться», «Нечего ставить во дворах машины, есть стоянки, гаражи. Поставил – и спишь спокойно и не переживаешь, что мусоровоз зацепить может, или скорая не проедет. Надо думать не о себе, а о том, что каждая машина скорой пожарной машины должна приехать, и подъезд к дому должен быть свободен, а не машинами жлобов заставлен, которые думают, что им должны место под машину предоставить», – пишут под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что в Харькове на проспекте Науки неизвестный открыл стрельбу из окна машины во время движения. Полиция уже разыскивает хулиганов.

Напомним, харьковчане будут платить за парковку по-новому.

Как сообщала Politeka, автохамы перекрыли дорогу скорой помощи.

Также Politeka писала, что в Харькове водитель попал в ловушку коммунальщиков вместе с авто.