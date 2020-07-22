Когда нет денег, на помощь приходит смекалка

Хорошая автосигнализация не всем по карману, поэтому хозяева авто выкручиваются, как могут, пытаясь защитить машины от воров

Очередной пример, как уберечь транспортное средство от злоумышленников из разряда «дешево и сердито», продемонстрировали в группе «Типичное ХТЗ», передает Politeka.net.

Там опубликовали фотографию «восьмерки», на лобовом стекле которой красовалась записка «Аккумулятора нет». Видимо, хозяин решил, что больше преступники ни на что не позарятся.

Снимок не остался без реакции.

«Планета Шелезяка:воды нет, растительности нет, населена роботами», «У нас сняли аккумулятор весной, шакалы», «У моих детей тоже год назад мрази сняли аккумулятор.😠», «Зато колеса есть!», – пишут под фотографией.

Отметим, что автомобильные воры давно стали бичом харьковских автовладельцев. Причем они не только грабят салоны машин, но и снимают двери и другие элементы для того, чтобы рихтовать привезенные из США битые авто.

Так, неизвестные воры практически «распотрошили» Nissan Rogue, оставив от него буквально один остов.

Соответствующее фото опубликовали в телеграм-канале Х**вый Харьков.

«На СТО по улице Метростроителей 21 этой ночью полностью обнесли ниссан рог 2018 года, сняли 3 двери, заднюю дверь и переднюю панель, работали оперативно и слажено, скорее всего группой. Будьте осторожны, оставляя свои машины без присмотра», – говорится в подписи..

Напомним, владельцев дорогих авто заставили нервничать.

Как сообщала Politeka, пользователей сети поразил циничный вор на харьковской автомойке.

Также Politeka писала, что на Харьковщине устроили самосуд над квартирными ворами.