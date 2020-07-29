В Минздраве озвучили нововведения в вопросе вызова скорой помощи

Все вызовы теперь будут делить на четыре категории, в зависимости от состояния больного и необходимой скорости оказания ему первой помощи. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на слова замминистра здравоохранения Ирины Садовяк.

От категории будет зависеть и время приезда медиков.

Первая категория – это критические случаи, которые требуют немедленного реагирования и вмешательства. Например, при признаках клинической смерти, обструкции дыхательных путей, политравмах и так далее. В этом случае скорая приедет в течение 10 минут.

Вторая категория – экстренные вызовы при потенциально серьезных состояниях, которые требуют быстрой оценки и неотложной помощи. Скорая приедет на протяжении 20 минут.

Третья категория – это не экстренные вызовы, когда прямой угрозы жизни пациента нет, но требуется медицинская помощь. Здесь речь может идти, например, об обострении хронических заболеваний. В таком случае пациенты будут направляться в соответствующие поликлиники, где им будет оказываться первичная помощь. А если такой возможности не будет, диспетчер направит к пациенту ту бригаду скорой, которая не задействована на критических или экстренных вызовах.

Четвертая категория не требует выезда скорой помощи, а получить всю необходимую информацию и консультацию пациент сможет по телефону или у семейного врача.

Ранее мы писали о том, что в Циркунах под Харьковом скорая под управлением 60-летнего водителя сбила 43-летнюю женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте. От полученных травм она скончалась на месте. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Мы также рассказывали о том, что пациенты Харьковской городской больницы скорой и неотложной помощи показали, что происходит за стенами медучреждения. В группе «Брутальный Харьков» появилось видео, сделанное в отделении политравмы на втором этаже. Девушка показала, в каком состоянии находится туалет.

Как видно на записи, небольшое помещение буквально завалено пакетами с мусором, хотя уборку там должны проводить каждые три часа.

❗️4я Неотложка, в "кабинете" где уборка должна быть каждые 3 часа, уборки нет сутками! Отделение политравма, для людей на колясках инвалидных или костылях - супер условия. 2й этаж политравма Gepostet von Брутальный Харьков am Dienstag, 21. Juli 2020

«Для людей на колясках инвалидных или костылях - супер условия», – иронизирует автор.

Напомним, полиция начала усиленное патрулирование на дорогах.

Как сообщала Politeka, сломанный лифт в больнице вывел харьковчанина из себя.

Также Politeka писала, что харьковчанам показали километр позора Кернеса.