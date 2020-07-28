Количество дорожно-транспортных нарушений и, соответственно, пострадавших в них, заставили полицейских принимать меры
Поэтому в Украине стартовало усиленное патрулирование дорог под названием «Безопасное шоссе», передает Politeka.net со ссылкой на пресс-центр Национальной полиции Украины.
К патрулированию будут привлечены подразделения блока превентивной деятельности, уточнили правоохранители.
По словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, такие мероприятия призваны увеличить уровень безопасности дорожного движения, а также снизить количество аварий на трассах. Он подчеркнул, что только в июле на дорогах Украины случилось более тысячи ДТП, в которых есть погибшие или пострадавшие.
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«Сейчас «горячая» пора на дорогах: люди едут на отдых, возвращаются домой. Поток транспорта существенно увеличился, а с ним – и количество ДТП. Для безопасности каждого водителя, пассажира и пешехода на автодорогах государства несут службу около 400 нарядов патрульной полиции», – пояснил главный полицейский страны.
Отмечается, что правоохранители будут контролировать не только водителей автомобилей, но также пешеходов и велосипедистов.
Ранее мы писали о том, что в Харькове возле рынка «Барабашово» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи и авто патрульной полиции: машина копов слегка ударила скорую в правый бок.
По словам очевидцев, оба автомобиля ехали с включёнными мигалками. Пострадавших нет, но ДТП спровоцировало пробку.
Мы также рассказывали о том, что в Харькове трамвай протаранил пожарную машину. Жители города пишут в соцсетях, что ДТП произошло на Салтовском шоссе у остановки «Самсоновская». Автомобиль спасателей ехал со включенными световыми сигналами, однако, несмотря на это, трамвай дорогу не уступил, в результате чего машина пожарных перевернулась.
Напомним, протест под стенами диспансера в Харькове перерос в драку с полицией.
Как сообщала Politeka, на Харьковщине авто с военными протаранило опору моста.
Также Politeka писала, что "скорая" попала в масштабное ДТП под Харьковом.