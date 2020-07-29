Ночная смертельная авария на дороге с участим «скорой» на Харьковщине обрастает новыми подробностями

Как сообщает МГ «Объектив», погибшая под колесами спецавтомобиля 43-летняя жительница Циркунов в тот злосчастный вечер вышла за сигаретами в магазин, который находился через дорогу.

На обратном пути ее и сбила карета «скорой помощи». На обочине до сих пор валяется пачка сигарет и деньги.

По словам родственника погибшей Леонида Солтанова, женщина была женой его племянника. У нее осталось двое детей. Он отметил, что это – далеко не первая смерть на этом месте. Раньше тут сбили его куму.

«Никто даже внимания не обращает на пешеходный переход – как перли, так и прут. Надо поставить светофор на этом проклятом участке. Здесь столько людей уже погибло – море. На моей памяти человек уже 11 полегло там», – добавил мужчина.

На вопрос журналистов, зол ли он на водителя «скорой», Солтанов не смог ответить, отметив только, что машина в любом случае ехала на вызов. Поэтому сказать, кто действительно виноват, он затрудняется.

Мы писали, что за рулем спецавтомобиля находился 60-летний водитель. Машина ехала с включенными проблесковыми маячками на вызов в направлении села Липцы. Когда женщина внезапно появилась на дороге, водитель пытался затормозить, но было уже слишком поздно. От полученных травм она скончалась на месте.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, автомобиль изъят на штрафплощадку.

Правоохранители также забрали запись с видеорегистратора, которую они просмотрят и приобщат к материалам уголовного производства.

Напомним, полиция начала усиленное патрулирование на дорогах.

Как сообщала Politeka, на Харьковщине авто с военными протаранило опору моста.

Также Politeka писала, что "скорая" попала в масштабное ДТП под Харьковом.