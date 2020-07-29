На Харьковщине под колесами автомобиля скорой помощи погибла 43-летняя женщина

Трагедия произошла в поселке Циркуны Харьковского района, передает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как рассказали правоохранители, во вторник, 28 июля, около 21:40 в районе дома № 1 на улице Соборной автомобиль скорой медицинской помощи Renault сбил женщину.

На место происшествия немедленно выхала следственно-оперативная группа. В ходе выяснения обстоятельств трагедии удалось установить, что спецавтомобиль под управлением 60-летнего водителя ехал с включенными проблесковыми маячками со стороны автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» в направлении села Липцы.

Женина в это время перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода перед автомобилем Skoda, который на встречной полосе движения пропускал скорую, чтобы осуществить поворот налево.

В результате дорожно-транспортного происшествия гражданка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Жители поселка сетуют на то, что в этом месте часто случаются ДТП, а также отмечают: не все пользуются пешеходным переходом.

«Пешеходного перехода нет. Водитель не виновен», «Это вообще аварийный поворот. Из-за магазина Елена напротив - вся обочина постоянно заставлена останавливающимися машинами, которые мешают выезду на трассу и создают аварийную ситуацию», «Есть оборудованный пешеходный переход, специально для безопасного перемещения через проезжую часть, почему этим все пренебрегают и идут где попало с мыслями - авось пронесёт! И скорая же ехала с маячками, почему не пропустить ее, а идти под машину, которая просто летит на большой скорости ((( Какая трагедия, в голове не укладывается (( И водитель тоже очень-очень поздно начал тормозить при такой скорости, но тормозной же путь никто не отменял 😡», – пишут в комментариях.

Напомним, полиция начала усиленное патрулирование на дорогах.

Как сообщала Politeka, на Харьковщине авто с военными протаранило опору моста.

Также Politeka писала, что "скорая" попала в масштабное ДТП под Харьковом.