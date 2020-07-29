В Харькове водитель автомобиля, пропустив «скорую», попал в крупные неприятности

О своем приключении житель города рассказал в соцсетях, а его историю опубликовали в группе «Брутальный Харьков».

По словам автора, инцидент произошел в среду, 29 июля, в 11.20 перед перекрёстком Клочковская-Новгородская.

«Сзади нас с включённым сигналом догнала Скорая (мы двигались в левой полосе, т.к. правая занята). На светофоре на красный свет мы остановились и приняли вправо, освободив проезд машине скорой помощи. Машина проехала, тут же 4 машины полиции организовались, в рупор сказали, что мы нарушители и должны остановиться. Мы остановились на Новгородской сразу за светофором. Сразу из полицейской машины выскочили съёмочная бригада канала 2+2. Как оказалось, нужно снять показательный ролик. И выписали штраф, который оспаривать только через суд. Где правду искать?», – говорится в публикации.

И самым неожиданным в этой ситуации стало объяснение полицейских.

«Извините. Нам задачу поставили», – цитирует слова патрульного топикстартер.

«Режисёров развелось! Голивуд обзавидовался!», «Тю, пропустил скорую да ещё штраф. За что?», «Желающих пропускать скорую увеличилось...», «Суд то оправдает, только 840 нужно сначала оплатить и время потратить, чтоб доказать, что ты не олень», «Лучше бы настоящих нарушителей искали. А вам нужен в машину видео регистратор и в суд на них подать», – негодуют в комментариях.

Ранее мы писали, что в Циркунах под Харьковом «скорая» под управлением 60-летнего водителя сбила насмерть 43-летнюю женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте. У нее остались муж и двое детей.

Напомним, "скорая" будет приезжать к харьковчанам по-новому.

Как сообщала Politeka, харьковчанам показали километр позора Кернеса.

Также Politeka писала, что на автомобили харьковчан устроили атаку боярышником.