Колишній нардеп Михайло Добкін зізнався, що поставив відносини з мером Харкова Геннадієм Кернесом «на паузу»

Про це політик, який збирається поборотися за крісло мера Києва, розповів ведучій програми «Ходять чутки» Раміне Есхакзай, передає Politeka.net., Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз.

За словами Добкіна, на дні народження Кернеса, який той відсвяткував 27 червня, він не був. На уточнююче запитання ведучої «Не кликав?» він відповів:

«Ну, чому не кликав? Може бути, і кликав, я не дивився в поштовій скриньці».

Герой ефіру зізнався, що в останні кілька років вони один одного з днем народження не вітають:

«Може, стали занадто дорослими і не хочемо засмучувати один одного ще одним роком в скарбничку».

Добкін спростував чутки про те, що його відносини з мером Харкова зіпсувалися після історії з тим, що нардеп переписав на чиновника майно після того, як в 2016 році ГПУ порушила кримінальну справу проти депутата, а потім відмовився його повертати. Він назвав їх «абсолютною дурістю», а також заявив, що ніякого конфлікту з Кернесом у нього ніколи не було.

«Ну чому у нас повинен бути конфлікт обов'язково? Є такі в житті періоди, коли потрібно, може, відпочити один від одного. Для цього не обов'язково лаятися, не обов'язково вигадувати міфи, що хтось у когось щось украв. Ну і те коло спілкування, яке сьогодні є у мене, може бути йому неприємне, а те коло спілкування, що є в нього, мені неприємне. Зустрічі – це означає, часті зустрічі з тими людьми, з якими ти не хочеш бачитися, або він не хоче бачитися Тому вважайте, що у нас така пауза. Вирішили проводити відпустку не разом», – підкреслив колишній нардеп.

Нагадаємо, Добкін насмішив мережу передвиборчим роликом.

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