Бывший нардеп Михаил Добкин признался, что поставил отношения с мэром Харькова Геннадием Кернесом «на паузу»

Об этом политик, который собирается побороться за кресло мэра Киева, рассказал ведущей программы «Ходят слухи» Рамине Эсхакзай, передает Politeka.net. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз.

По словам Добкина, на дне рождения Кернеса, который тот отпраздновал 27 июня, он не был. На уточняющий вопрос ведущей «Не звал?» он ответил:

«Ну, почему не звал? Может быть, и звал, я не смотрел в почтовом ящике».

Герой эфира признался, что в последние несколько лет они друг друга с днем рождения не поздравляют:

«Может, стали слишком взрослыми и не хотим огорчать друг друга еще одним годом в копилку».

Добкин опроверг слухи о том, что его отношения с мэром Харькова испортились после истории с тем, что нардеп переписал на чиновника имущество после того, как в 2016 году ГПУ возбудила уголовное дело против депутата, а затем отказался его возвращать. Он назвал их «абсолютной глупостью», а также заявил, что никакого конфликта с Кернесом у него никогда не было.

«Ну почему у нас должен быть конфликт обязательно? Есть такие в жизни периоды, когда нужно, может быть, отдохнуть друг от друга. Для этого не обязательно ругаться, не обязательно придумывать мифы, что кто-то что-то у кого-то украл. Ну и тот круг общения, который сегодня есть у меня, может быть ему неприятен, а тот круг общения, который есть у него, мне неприятен. Встречи – это значит, частые встречи с теми людьми, с которыми ты не хочешь видеться, или он не хочет видеться Поэтому считайте, что у нас такая пауза. Решили отпуск проводить не вместе», – подчеркнул бывший нардеп.

Напомним, Добкин насмешил сеть предвыборным роликом.

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