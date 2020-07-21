Реконструкція «Круглого ринку» у Харкові зробила «безпритульними» десятки барахольщиків

Після того, як звичне місце торгівлі стало для завсідників недоступним, вони «переїхали» під вікна сусідніх житлових будинків, що не особливо подобається їх мешканцям, передає Politela.net.

У групі «Харків 1654» опублікували фотографії, на яких видно, як «барахольщики» розташувалися в прилеглому сквері, фактично загородивши прохід доріжками своїм товаром.

«Тепер всі лахмітники зі своїм барахлом вийшли на тротуари Героїв Праці», – йдеться у підписі до знімків.

Серед тих, хто торгує мотлохом, – в основному, пенсіонери. Вони продають одяг, взуття, предмети домашнього вжитку.

У коментарях думки харків'ян на такий «переїзд» розділилися. Одні стали на захист «барахолки», інші ж обурюються.

«Ця барахолка там існує принаймні років 30 - і коли Харків управлявся рукою Москви наприкінці 80-их теж. І 20 років тому виглядала так само гидко, як і 2 роки тому», «Розкрили гнійничок», «Пенсіонери як можуть, так і виживають!», «Вони дуже заважають вранці, коли йдеш до метро, не проштовхнешся», «Барахолка завжди була, вигнали людей і місця нового не дали», «Цю клоаку давно треба розігнати», «Ну вони ж не винні, що таким чином доводиться заробляти собі на хліб», – пишуть користувачі.

Раніше ми розповідали про те, що підприємці ринку «Барабашово» вийшли на акцію протесту проти будівництва дороги на Салтівку. Біля станції метро «Київська», де почалися роботи, вони розбили намети і влаштували пікет, заявивши, що не дадуть побудувати дорогу і позбавити їх робочих місць.

Нагадаємо, працівники метро збунтувалися в Харкові: кадри відчаю і подробиці.

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