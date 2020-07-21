Реконструкция «Круглого рынка» в Харькове сделала «бездомными» десятки барахольщиков

После того, как привычное место торговли стало для завсегдатаев недоступным, они «переехали» под окна соседних жилых домов, что не особо нравится их жителям, передает Politela.net.

В группе «Харьков 1654» опубликовали фотографии, на которых видно, как «барахольщики» расположились в близлежащем сквере, фактически загородив проход по дорожкам своим товаром.

«Теперь все старьевщики со своим барахлом вышли на тротуары по Героев Труда», – говорится в подписи к снимкам.

Среди тех, кто торгует старьем, – в основном, пенсионеры. Они продают одежду, обувь, предметы домашнего обихода.

В комментариях мнения харьковчан на такой «переезд» разделились. Одни встали на защиту «барахолки», другие же негодуют.

«Эта барахолка там существует по крайней мере лет 30 - и когда Харьков управлялся рукой Москвы в конце 80-ых тоже. И 20 лет назад выглядела так же паршиво, как и 2 года назад», «Вскрыли гнойничок», «Пенсионеры как могут, так и выживают!», «Они очень мешают утром, когда идёшь к метро, не протолкнешься», «Барахолка всегда была, выгнали людей и места нового не дали», «Эту клоаку давно надо разогнать», «Ну они же не виноваты что таким образом зарабатывать приходится себе на хлеб», – пишут пользователи.

Ранее мы рассказывали о том, что предприниматели рынка «Барабашово» вышли на акцию протеста против строительства дороги на Салтовку. Возле станции метро «Киевская», где начались работы, они разбили палатки и устроили пикет, заявив, что не дадут построить дорогу и лишить их рабочих мест.

Напомним, работники метро взбунтовались в Харькове: кадры отчаяния и подробности.

Также Politeka писала, что Харькове оценили шансы Кернеса на третий срок: "Тотальное ничто".

Ранее Politeka сообщала, что Кличко "отмыл" миллиарды гривен на метро, раскрыта схема: "пошли не на строительство".