Уже убрали все павильоны

В Харькове демонтируют один из рынков

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщения очевидцев в соцсети Facebook.

Так, в районе так называемого Круглого рынка (Салтовского рынка) на улице Героев Труда демонтировали торговые ряды.

На фотографиях, сделанных очевидцами, можно увидеть, что павильонов больше нет.

В соцсети харьковчане пишут, что на месте Салтовского рынка будет строиться супермаркет "Рост".

"Соревнования "Рост - Класс" продолжаются", - иронизируют в комментариях.

Как известно "Рост" и "Класс" являются самыми популярными супермаркетами в Харькове.

Ранее также сообщалось о скандале с закупкой китайских поездов для метро Харькова.

Так, тендер на поставку поездов-труб для харьковского метро выиграла китайская компания, но Крюковский вагоностроительный завод не согласен с результатами тендера и решил обжаловать данное решение.

"ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" является единственным в Украине производителем поездов метро и имеет реальный опыт поставки указанной продукции как Киевского, так и Харьковского метрополитена", – заявили на предприятии.

Завод предлагает собрать для Харькова поезда с характеристиками, которые практически не отличаются от тех, которые предложили китайские производители. Перемещение пассажиров из вагона в вагон также будет свободным – через герметичные переходы.

Напомним, работники метро взбунтовались в Харькове: кадры отчаяния и подробности.

Также Politeka писала, что Харькове оценили шансы Кернеса на третий срок: "Тотальное ничто".