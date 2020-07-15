В Харькове демонтируют один из рынков
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщения очевидцев в соцсети Facebook.
Так, в районе так называемого Круглого рынка (Салтовского рынка) на улице Героев Труда демонтировали торговые ряды.
На фотографиях, сделанных очевидцами, можно увидеть, что павильонов больше нет.
В соцсети харьковчане пишут, что на месте Салтовского рынка будет строиться супермаркет "Рост".
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"Соревнования "Рост - Класс" продолжаются", - иронизируют в комментариях.
Как известно "Рост" и "Класс" являются самыми популярными супермаркетами в Харькове.
Ранее также сообщалось о скандале с закупкой китайских поездов для метро Харькова.
Так, тендер на поставку поездов-труб для харьковского метро выиграла китайская компания, но Крюковский вагоностроительный завод не согласен с результатами тендера и решил обжаловать данное решение.
"ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" является единственным в Украине производителем поездов метро и имеет реальный опыт поставки указанной продукции как Киевского, так и Харьковского метрополитена", – заявили на предприятии.
Завод предлагает собрать для Харькова поезда с характеристиками, которые практически не отличаются от тех, которые предложили китайские производители. Перемещение пассажиров из вагона в вагон также будет свободным – через герметичные переходы.
Напомним, работники метро взбунтовались в Харькове: кадры отчаяния и подробности.
Также Politeka писала, что Харькове оценили шансы Кернеса на третий срок: "Тотальное ничто".