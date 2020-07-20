У Харкові у нічному клубі сталася стрілянина, в результаті якої двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу місцевої поліції.
За даними правоохоронців, в результаті стрілянини в Основ'янському районі Харкова двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення грудної клітини.
Стрілянина сталася в провулку Костюринскому, 2. В результаті інциденту були поранені двоє чоловіків 37 і 27 років, вони госпіталізовані.
Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкціями зазначених статей передбачає до 7 років позбавлення волі.
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За даними харківських ЗМІ, стрілянина сталася в ніч на неділю, 19 липня, в клубі Panorama.
Також є інформація, що пораненими можуть бути співробітники Державної прикордонної служби або Служби безпеки України.
"О 01.20 в караоке Panorama в провулку Костюринский, 2 під час бійки невідомий постріляв двох чи то "погранців", то чи СБУшників. У одного - вогнепальне поранення грудної клітини, в іншого - грудної клітини і плеча. Фото не дозволили робити, подробиці, сподіваюся, з'являться на днях" - повідомив очевидець.
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