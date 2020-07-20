Харків виявився в кінці рейтингу європейських міст за вартістю життя

Відповідний рейтинг за даними за останні півроку оприлюднив сервіс Numbeo, передає Politeka.

Укладачі рейтингу при складанні врахували вартість споживчих товарів, ціну на оренду житла, середній чек у ресторанах, вартість основних продуктів. Порівняння цін відбувалося з Нью-Йорком (США), якому привласнили 100 балів.

Так, за даними Numbeo, найдорожчим для проживання містом став Цюріх зі 130 балами, за них – Лугано, Базель, Женева, Лозанна (всього міста - Швейцарія). Париж на 13-му місці, Лондон розмістився на 23-м.

Українські міста – внизу рейтингу. Найдорожче жити в Києві (203 місце). Харків на 223-му місці. Дешевше, ніж у Харкові та Києві жити у Львові, Дніпропетровську, Запоріжжі, Вінниці, Тернополі та Сумах.

Politeka повідомляла, що Харківська область тепер офіційно поділена на 7 районів. Український парламент прийняв постанову "Про створення і ліквідації районів", решеение було прийнято в п'ятницю, 17 липня.

Згідно з постановою, у Харківській області створено сім районів:

Ізюмський район;

Красноградський район;

Куп'янський район;

Лозівський район;

Люботинський район;

Харківський район;

Чугуївський район.

Межі районів встановлюються по зовнішній межі територій сільських, селищних та міських територіальних громад, що входять до складу відповідного району.

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