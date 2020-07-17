В Харькове в одном из военкоматов образовалась огромная очередь, и никто не придерживается масочного режима

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение в местном паблике в Telegram.

Так, в соцсети появилось фото, сделанное возле харьковского военкомата, который находится на ул. Косарева, 7.

На фото можно увидеть огромную очередь, причем люди в ней стоят без масок и явно не соблюдают дистанцию 1,5 м, чего требуют правила карантина.

При этом сообщается, что сотрудники военкомата тоже не соблюдают масочного режима и не требуют этого от юношей.

Ранее сообщалось, что украинские военкоматы продолжают присылать повестки абитуриентам, несмотря на поручение Кабмина урегулировать эту проблему.

Так, киевлянин Игорь Дрозда заявил, что военный комиссариат столицы нарушает законодательство о призыве на срочную военную службу. По его словам, призывников Дарницкого районного военного комиссариата вызвали 9 июля на городскую комиссию. Дрозда отметил, что в Министерстве образования и науки "вступились" за тех, кто достиг 18-19 лет. Юноши этого возраста получают отсрочку по желанию, но те, кто, как и он сам, поступают на магистратуру в возрасте 25 лет, "остались за бортом".

Напомним, в Кабмине решили принять меры из-за призыва школьников в армию: "нужно подготовиться к...".

Как сообщала Politeka, абитуриентов гонят в армию, важное заявление Минобороны: что делать и кому дадут отсрочку.

Также Politeka писала, что ВНО-2020 на грани срыва, вместо экзаменов гребут в армию: срочное заявление МОН.