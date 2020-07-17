Харківська область тепер офіційно поділена на 7 районів
Про це повідомляє Politeka з посиланням на офіційний сайт Верховної Ради України.
Так, український парламент прийняв постанову "Про створення та ліквідацію районів".
Рішення було прийнято у п'ятницю, 17 липня.
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Згідно з постановою, в Харківській області створено сім районів:
- Ізюмський район;
- Красноградський район;
- Куп'янський район;
- Лозівський район;
- Люботинський район;
- Харківський район;
- Чугуївський район.
Згідно з постановою, межі районів встановлюються по зовнішньому кордону територій сільських, селищних та міських територіальних громад, що входять до складу відповідного району.
Згідно з постановою, вибори депутатів районних рад ліквідованих районів проводитись не будуть. Центральна виборча комісія зобов'язана забезпечити формування виборчих округів і проведення місцевих виборів згідно з новим адміністративно-територіальним устроєм.
Постанова набирає чинності на наступним день після публікування.
Також повідомлялось, що в Дніпропетровській області залишиться 7 районів з 22 нині існуючих. Так, на засіданні в п'ятницю, 17 липня, Верховна Рада підтримала проект постанови № 3650 про ліквідацію 490 існуючих районів на користь 129 нових, укрупнених. "За" проголосували 238 нардепів.
Нагадаємо, раніше на Харківщині збунтувалися проти укрупнення районів: "Величезний дисбаланс".
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