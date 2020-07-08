Будущее укрупнение и сокращение районов Харьковщины может обернуться серьезным социальным недовольством со стороны жителей региона

Первыми тревогу забили жители Крсноградского района, которые не согласны с разделением области на четыре района, передает «Город Х».

Люди требуют у Киева прислушаться к мнению граждан на местах и оставить семь районов вместо четырех, в том числе и Красноградский район.

С это целью в районе даже организовали сбор подписей, которые затем передадут в Верховную Раду.

По информации издания, депутаты Красноградского районного совета 6 июля на внеочередной сессии приняли обращение к президенту, парламенту и правительству с требованием утвердить модель административно-территориального разделения региона на 7 районов, которую поддержали громады, а не предложенную экспертами Центра реформ при Минрегионе, утвержденную парламентским Комитетом по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства 1 июля 2020 года.

Кроме того, на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой повлиять на решение упомянутого выше Комитета ВРУ и не допустить разрушения мощной общины путем необоснованного распределения Харьковской области на четыре района.

«Если в Харьковской области будет сформировано четыре укрупненных района, между ними образуется огромный дисбаланс с населением. Харьковский район будет включать более 2 миллионов жителей, остальные три района вместе - меньше миллиона. Кроме того, самый большой район будет достигать от границ с Россией до границы с Полтавской областью», – говорится в петиции.

Глава ХОГА Алексей Кучер, который раньше не был против разделения области на четыре района, внезапно поменял позицию и заявил, что поддерживает семь районов.

«Такое разделение является сбалансированным. Он отвечает критериям Кабинета Министров Украины», – написал чиновник в своем телеграмм-канале.

Напомним, Харьковскую область существенно "перекроят".

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