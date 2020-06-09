Ранее предлагалось сократить количество районов до девяти и даже до четырех

Количество районов на Харьковщине может сократится до семи

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Министерство развития громад и территорий.

Соответствующий проект уже направили на согласование в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистрации и ассоциации органов местного самоуправления.

Если все изменения будут приняты и утверждены, на Харьковщине из 27 останутся семь районов:

Харьковский (Харьков, Харьковский и Дергачевский районы), население —1 712 800 жителей;

Изюмский (Изюмский, Барвенковский, Боровской и Балаклейский районы), население — 181 600 жителей;

Красноградский (Зачепиловский, Нововодолажский, Красноградский, Кегичевский, Сахновщинский), население — 131 200 жителей;

Купянский (Купянский, Двуречанский, Великобурлукский и Шевченковский районы), население — 137 200 жителей;

Лозовской (Лозовской, Близнюковский и Первомайский районы), население — 154 600 жителей;

Люботинский (Люботин, Золочевский, Богодуховский, Краснокутский, Коломацкий и Валковский районы), население —156 200 жителей;

Чугуевский (Чугуевский, Змиевский, Печенежский и Волчанский районы), население — 202 200 жителей.

По словам замминистра развития громад и территорий Вячеслава Негоды, все предложения, которые будут вноситься на этапе изучения проекта, обещают учесть.

Ранее количество рассматривались варианты оставить в регионе от девяти до четырех районов, но оба предложения не нашли поддержки.

Мы также рассказывали о том, что аналогичная участь ждет Киевщину. 19 районов Киевской области полностью ликвидируют по решению Кабмина, а остальные сильно изменятся.

В рамках реформы Минрегионов решило укрупнить административные районы и сократить их до трех-семи в каждой области. Так на Киевщине вместо 25 районов появятся шесть крупных с центрами в Буче, Борисполе, Обухове, Фастове, Белой Церкви и Переяславе-Хмельницком. Представители ведомства отметили, что в проекте еще могут быть изменения.

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